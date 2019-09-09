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أخبار العالم

السعودية تجري أعمال صيانة للكعبة المشرفة.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
السعودية تجري أعمال
السعودية تجري أعمال صيانة للكعبة المشرفة
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استئناف الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة.

ووفقا لصحيفة الوطن السعودية، أصدرت الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع (قسم الصيانة) بيانا صحفيا؛ قالت فيه "إن الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة شملت معالجة حواف حجر الجدران والتشققات الموجودة في (العراميس) باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة المشرفة".

وأضافت الإداة العامة للمشاريع أنه جرى أيضا أعمال تذهيب حلقات تثبيت (ثوب الكعبة) وذلك استعدادا لاسدال ثوب الكعبة على حجر الجدران.

وجدير بالذكر أن العراميس، ومفردها عرموس، هو الفراغ بين قوالب الحجر في الكعبة المشرفة والتي يتم ملؤها بطبقة من اللاصق المخصص للكعبة.
السعودية تجري أعمال صيانة للكعبة المشرفة.. صور
السعودية تجري أعمال صيانة للكعبة المشرفة.. صور
السعودية تجري أعمال صيانة للكعبة المشرفة.. صور

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