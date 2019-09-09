خبير فى الشئون الافريقية:الدولة المصرية داعمة بقوة لاستقرار السودان..فيديو

قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي المتخصص بالشئون الأفريقية، إن الدولة المصرية تعي جيدا حجم التحديات والمؤامرات التي تحاك بالمنطقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية داعمة بقوة للسودان الشقيق واستقراره وتوليه اهتماما كبيرا لما يجمعنا من مصالح ووحدة أفريقية ولكن دون التدخل في الأمور الداخلية.



وأضاف اللواء محمد عبدالواحد ، في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه تم رفع مستوى التمثيل والعلاقات بينا لبلدين إلى درجة استيراتيجية، مؤكدًا ان العلاقات المصرية السودانية متميزة للغاية.



واشار اللواء محمد عبدالواحد، إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتقديم الدعم بكافة أنواعه والخبرات للجانب السوداني، مؤكدًا أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم تعبر عن الاهتمام الشديد للدولة المصرية وترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة والمجلس السيادي.



وأردف اللواء محمد عبدالواحد، أن الزيارة تهدف إلى مزيد من التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان إستراتيجية واللجان المشتركة تعمل على مزيد من تعزيز التعاون وتم رفع مستوى التمثيل لتكون على مستوى الرئاسة.

