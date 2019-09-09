مشاهد أبو خنيجر في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية



ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر ندوة لمناقشة المجموعة القصصية الفائزة بجائزة ساويرس "مشاهد عابرة لرجل وحيد" للأديب أحمد أبو خنيجر، يناقشها الدكتور محمد عبد الحميد خليفة وميرفت ياسين. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن أحمد أبو خنيجر من مواليد 27 مارس 1967 أسوان – مصر، وهو قاص وروائي وكاتب للمسرح، وله العديد من المجموعات القصصية والروايات؛ منها: "حديث خاص عن الجدة"، "غواية الشر الجميل"، "مساحة للموت"، "فتنة الصحراء"، "حرخوف أمير أسوان"، "خور الجمال"، و"الثعلب اسكافيا".



حصل أبو خنيجر على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عن رواية "نجع السلعوة" عام 2003، وجائزة هيئة قصور الثقافة للنص المسرحي " ياسين" عام 2001، وجائزة ساويرس في الرواية للشباب عن رواية "العمة أخت الرجال" عام 2007، وجائزة اتحاد الكتاب عن رواية "خور الجمال" عام 2009، وجائزة ساويرس لكبار الكتاب عن المجموعة القصصية "مشاهد عابرة لرجل وحيد" عام 2019.

