تعرف على خطوات حماية الماشية من مرض الطاعون القاتل



المتابعة الجيدة للماشية في فترة انتشار المرض لملاحظة أي أعراض من أعراض المرض.



المحافظة علي التطعيمات الدورية ضد المرض في موعدها من كل عام .



عزل الحيوان المصاب بالمرض بعيدا عن الحظيرة حتى يكتمل شفاؤه.



مراعاة عدم وجود حشرات طائرة بجوار الحيوان المصاب بقدر المستطاع لأن الحشرات هي التي تنقل المرض .

يعتبر مرض الطاعون من الأمراض القاتلة سريعة الانتشار وسط الماشية إذا لم يتم السيطرة عليه بأخذ جرعات وعينات العلاج اللازمة وعينات التحصين الضرورية للماشية في المناطق التي بها عدوى.وأوضح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيكري بالمنوفية، أن الطاعون مرض فيروسي شديد العدوى سريعا ما ينتقل بين الماشية عن طريق الناموس والحشرات التي توجد على جسد الحيوانات ولا بد من إعطاء العلاج اللازم له سريعا .ومن علامات إصابة الماشية بمرض الطاعون :- ارتفاع مفاجئ وشديد في درجات الحرارة الحرارة ، وجود إفرازات مستمرة من العين والأنف مع التصاق جفن الماشية ، اجهاض الماشية ، وجود دماء في عملية الإخراج الحيوان المصاب.وخطوات تجنب إصابة الماشية بعدوى الطاعون القاتل هي :-