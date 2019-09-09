ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يصطحب شيفا خاصا لرحلة غينيا الاستوائية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:41 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبد الحكيم ابو علم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف الدالي في رحلة غينيا الاستوائية المقرر لها صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني اصطحاب شيف الفريق للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة غينيا الاستوائية.

يذكر أن الأهلي صعد لدور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتصالات هاتفية بين الأهلي وسفير مصر في غينيا الاستوائية

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

تطعيم فايلر في الأهلي

فايلر يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى غينيا الاستوائية

السويسري فايلر يلقي محاضرة فنية للاعبي الأهلي

شاهد.. كواليس مران الأهلي استعدادا لـ كانو سبورت بدورى أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزوائد الجلدية بدون جراحة

بعد 24 ساعة من انطلاق المنطقة الآمنة..أردوغان يشن هجوما ثانيا على أمريكا

فخ قاتل.. واشنطن تتفادى خدعة قطر بالغاء المحادثات مع طالبان

يغفلها الكثيرون.. استخدامات أخرى مذهلة لمقبس ولاعة السجائر بسيارتك

محمد يطلق زوجته بالثلاثة على الواتساب

من هو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود الذي رحل عن الأسرة المالكة بالأمس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019

تألقت بالأسود.. ظهور مميز لـ نيكول كيدمان في العرض الخاص لفيلمها The Goldfinch بمهرجان تورنتو