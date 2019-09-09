الأهلي يصطحب شيفا خاصا لرحلة غينيا الاستوائية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف الدالي في رحلة غينيا الاستوائية المقرر لها صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وفضل الجهاز الفني اصطحاب شيف الفريق للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة غينيا الاستوائية.



يذكر أن الأهلي صعد لدور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.