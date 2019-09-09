لافروف : سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يلتقي مع نظيره الفرنسي بموسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف سيلتقي مع نظيره الفرنسي كلير لاند .

وقال لافروف، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان ، بموسكو اليوم الاثنين: "بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع، سيجري اليوم في موسكو أيضا لقاء سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي باتروشيف مع الأمين العام للدفاع والأمن القومي الفرنسي".

يُذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو التقى صباح اليوم مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي".

وتشهد العاصمة الروسية هذا اليوم اللقاء الثاني عشر لمجلس التعاون الأمني الروسي الفرنسي بصيغة "2 + 2" ، التي تجمع وزراء خارجية ودفاع روسيا وفرنسا.وصيغة (2+2) هي نمط للمباحثات تنتهجه القيادة الروسية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى على مستوى العالم، ومن بينها مصر .

