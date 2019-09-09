تأجيل نظر الطعن على أحكام ضد 9 متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق لـ24 نوفمبر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن على احكام الصادرة ضد 9 متهمين بالإعدام شنقا، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته لجلسة 24 نوفمبر المقبل لتعيين محامي للدفاع عن كل متهم.



كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم قضت، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقا، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين في اتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته.



وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 7091 لسنة 2013، أن المتهمين من الأول للثامن، بأن المتهمين قتلوا عمدا مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، وبيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابل من الأعيرة النارية، أودت بحياته.



ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.