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أخبار البلد

أبو العينين: اليابان تتعاون مع الدول الأفريقية بدون أغراض سياسية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:56 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين - رئيس اتحاد المستثمرين العرب
محمد وديع - عدسة : ابانوب نبيل - أشرف العمدة
أثنى محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، على طريقة تعامل اليابان مع الدول النامية حيث تتم بتجرد تام ومن أجل المصلحة العامة لهذه الشعوب، ودون أغراض سياسية على عكس بعض الدول التي تسعى التمركز في منطقتنا لتحقيق أغراض سياسية.

وتابع محمد أبو العينين خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الياباني صباح اليوم بالقاهرة، أن اليابانيين شعب له العديد من الإنجازات ولابد أن ننظر إلى تعاملهم مع القضايا الدولية كدولة عظمى لها تاريخ مشرف ولهم إمكانيات، مشيرا إلى وجود ٨٠ مدرسة يابانية في مصر وجامعة يابانية متخصصة ببرج العرب كدليل على الرغبة في التعاون مع مصر وتحقيق الاستقرار والتنمية وإفادة القطاع الخاص.

وطالب نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، بضرورة الاقتداء بالنموذج الياباني، خاصة في ظل الرغبة اليابانية لتوفير الدعم للقارة الإفريقية وانشاء المناطق الاقتصادية الصناعية المتخصصة وتدريب الشباب على الثورة الصناعية الرابعة ودعم البنى الزراعية والصناعية وتطوير البنية الأساسية.

وأضاف أبو العينين أن هناك رغبة في القارة السمراء لتطوير الموانئ البحرية لتسهيل التواصل في القارة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات.

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