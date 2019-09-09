علي جمعة يوضح كيفية الاحتفال الشرعي بـ ذكرى يوم عاشوراء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة مثل يوم عاشوراء أمر مرغب فيه ما لم تشتمل على ما ينهى عنه شرعًا.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أنه في ورد الشرع الشريف بالأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله - عز وجل -: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» وجاءت السنة الشريفة بذلك، ففي صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، ويقول «ذاك يوم ولدت فيه».



وتابع: وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة، فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟»، فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم»، موضحًا: فصامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمر بصيامه.



وأفاد بأن الاحتفال بالمناسبات الدينية على الصورة المذكورة أمر مشروع لا كراهة فيه ولا ابتداع، بل هو من تعظيم شعائر الله تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».

