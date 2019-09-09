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رياضة

محمد صلاح ثامن أفضل لاعب في فيفا 20.. وميسي في الصدارة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:22 م
محمد صلاح وليونيل
محمد صلاح وليونيل ميسي
إسماعيل محمود
احتل المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول المركز الثامن في قائمة أفضل اللاعبين في لعبة fifa 20 لكرة القدم ، والتي تم الإعلان عنها منذ قليل.

وحاز محمد صلاح على تقييم 90 في اللعبة ، ليحتل المركز الثامن ، وذلك بعد ظهوره بشكل رائع مع فريقه ليفربول ، وقيادته إياه للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قائمة أفضل اللاعبين ، حيث بلغ تقييمه 94 ، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس والذي بلغ تقييمه 93 ، ثم البرازيلي نيمار المركز الثالث بتقييم 93 ، بينما احتل الهولندي فيرجيل فان دايك زميل صلاح في ليفربول المركز السابع بتقييم 90.

ومن المقرر أن يتم إصدار لعبة فيفا 20 في جميع أنحاء العالم يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.

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