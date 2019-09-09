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تعليم

تعرف على أول مدرسة ثانوية زخرفية معمارية عسكرية في مطروح

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:05 م
اللواء مجدى الغرابلي
اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح واللواء خالد مصطفى توفيق
ايمن محمود
تعد المدرسة الثانوية الزخرفية المعمارية العسكرية بنين بمرسي مطروح أول مدرسة ثانوية فنية عسكرية علي مستوي المحافظة.

وقام اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح واللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى بافتتاح مدرسة مطروح الثانوية الزخرفية المعمارية العسكرية بنين بمرسي مطروح بعد إعلانها مع بداية العام الدراسي القادم ضمن المدارس العسكرية .

وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان المدرسة تعد الاولى علي المدارس الفنية والثانية بالمحافظة تم إدراجها ضمن مدارس تعليم وتأهيل للطلاب على المبادئ الأولية للعسكرية بعد مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج و التى تضم ٨٩٠ طالبا .

وأضاف انه تم تجهيز المدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد مع توفير سبل الراحة للطلاب والمدرسين.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على الاستفادة المجتمعية من المدرسة الزخرفيه كدهانات ورسومات تجميلية بالمدينة ومدارس المحافظة لتحقيق الاستفادة منها.
تعرف على أول مدرسة ثانوية زخرفية معمارية عسكرية في مطروح
تعرف على أول مدرسة ثانوية زخرفية معمارية عسكرية في مطروح

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