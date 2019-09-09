مواجهة الأهلي وكانو سبورت.. 5 صدمات تواجه فايلر في أول ظهور رسمي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرًا وذلك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.





وتنتظر جماهير النادي الأهلي تلك المباراة بشكل خاص، وذلك بسبب الظهور الأول لمدرب الأهلي الجديد السويسري رينيه فايلر، حيث إنها أول مواجهة رسمية يخوضها المدرب الجديد للأهلي.





ومن المنتظر أن يواجه السويسري رينيه فايلر العديد من الصعوبات والصدمات في أولى مواجهاته الرسمية مع النادي الأهلي نستعرضها على النحو التالي:





** الخبرة الأفريقية

يفتقر الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر الخبرة الأفريقية، حيث إنها أولى مباريات هذا الجهاز في قارة أفريقيا وذلك عقب مجيئه إلى النادي الأهلي.





افتقار الخبرة في المباريات الأفريقية يعد صدمة قوية الي فايلر، خاصة أنه يتحتم عليه الأخذ بآراء المصريين بالجهاز الفني الخاص به وهم سيد عبدالحفيظ وسامي قمصان لخبرتهم الأكثر منه في المباريات الأفريقية.





** أول انطباع

يعد الانطباع الأول للجماهير الأهلاوية عن الجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء هو الأهم لدى رينيه فايلر وذلك في مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا المقبلة.





يسعى رينيه فايلر من خلال مباراة الأهلي وكانو سبورت تحقيق الفوز من أجل الفوز بانطباع جيد، وبثقة الجماهير الحمراء.





**موقف محمد الشناوي





تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر صدمة قوية قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب اصابة محمد الشناوي في تدريبات أمس باستاد مختار التتش.





ومنعت الاصابة محمد الشناوي من مواصلة مران الأمس، وعلى الرغم من انه محتمل يشارك في التدريبات خلال الايام المقبلة، الا ان موقفه من المباراة المقبلة غامض حتى تلك اللحظة، وهو ما يجعل الجهاز الفني في موقف لا يحسد عليه.





** الرحلة الطويلة

ضمن إ حدى العقبات والصدمات التي ستواجه الجهاز الفني للفريق في مواجهة الأهلي وكانو سبورت هي طول الرحلة الخاصة بالفريق الي غينيا الاستوائية، كما ان الاهلي سيطير إلي غينيا الإستوائية في رحلة طيران عادية وليس رحلة طيران خاصة، علاوة على القيام بترانزيت في اثيوبيا.









** غياب التجهيز

كان الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة رينيه فايلر، يسعى الي خوض مواجهة ودية قبل مواجهة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، وكان من المقرر ان يخوض مواجهة ودية أمام فريق المنيا ولكن تم الغاؤها.



