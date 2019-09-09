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اقتصاد

16.41 في بنكين.. استقرار سعر الدولار في تعاملات نهاية اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:56 م
دولار
دولار
محمد يحيي
استقرت أسعار صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أدنى سعر له بالبنوك عند 16.41 جنيه.

ووفقا لأسعار صرف الدولار ببنكي التجاري الدولي والمصرف المتحد كأدنى سعر والذي سجل 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع، بينما وصل سعره ببنكي العربي الافريقي الدولي و كريدي أجريكول لـ16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعره ببنوك "مصر، الأهلي، قناة السويس، البركة، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، الأهلي اليوناني، سايب، المصري الخليجي، عوده" نحو 16.43 جنيه للشراء و 16.53 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي عنج 16.46 جنيه للشراء و 16.55 جنيه للبيع، بينما وصل سعره ببنك الإسكندرية لـ16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار ببنك التعمير والإسكان عند 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.

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