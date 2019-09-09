ابنك مغلبك .. 10 حلول سحرية لأشهر مشاكل تربية الأطفال

نوبات الغضب :





في هذه الحالة على الآباء والامهات ألا يتفاعلوا مع الطفل مباشرة معه، وإخباره بأنه سيتم الاستماع لرغبته في حال توقفه عن البكاء، اذا رفض واستمر في البكاء فعلي الاهل ألا يعطوه الاهتمام والاستمرار فى ممارسة انشطة الحياة وعدم تنفيذ رغبته الا بعد ان يتوقف عن البكاء.



العصيان :

عندما يكبر الأبناء ويقتربون من سن المراهقة يشعرون برغبة في التمرد ورفض أي أمر من الوالدين، وهنا يجب على الآباء أن يتصرفوا بمنتهى الحكمة والهدوء وفتح باب النقاش مع أبنائهم بسؤالهم عن سبب رفضهم، ومن الأمور المهمة جدًا في التعامل مع هذا الوضع هو تعزيز ثقة الطفل فى نفسه والتأكيد على احترام رأيه والابتعاد تماما عن التعامل معه بأى شكل من أشكال العنف مثل الصراخ والضرب .



ظهور سلوك عدواني :

من أسوأ الأحوال التي قد يصل لها أحد الأبناء في غضبه هو أن يتطور الأمر ويصبح لديه سلوك عدواني مثل تكسير الأشياء، فأول ما يجب أن يفعله الوالدين في هذا الوضع هو التحلي بالصبر ومحاولة التحدث مع الطفل لمعرفة السبب الذى جعله يصل الى هذه الدرجة من الغضب وحل كل المشاكل التي يتعرض لها سواء بالمدرسة او غيره، لكن إذا اشتد الأمر فعليكم باستشارة طبيب نفسى .



الكذب :

بسبب خوف الأطفال من العقاب أو التوبيخ يلجأون للكذب في بعض الاحيان ويساعدهم على ذلك الخيال الواسع الذي يمكن سرد الحكايات من خلاله، فيجب التعامل مع ذلك بمنطقية والتوضيح للطفل انه ليس مضطر على الكذب وإعطائه الأمان بأنه لن يعاقب بقوله للصدق.



التنافس بين الأخوة :

السن المتقارب بين الأبناء هو سلاح ذو حدين قد يكون سبب في فهم الأخوات لبعض ويترتب عليه القرب فيما بينهم، وقد يولد شئ من الغيرة والرغبة في التنافس الدائم قد يصل الى حد العراك أحيانًا، لا يجب تجاهل مثل هذه المشاكل وحلها هو عدم المقارنة بينهم ابدًا والابتعاد عن لوم طرف على حساب الطرف الآخر، وتعويدهم على النقاش والوصول الى حل فيما بينهم دون تدخل أحد .



عادات الأكل غير السليمة :

يجد معظم الآباء صعوبة في جعل أبنائهم يحبون الأكل الصحي والخضراوات والابتعاد عن الوجبات الخفيفة والسريعة، بينما الحل بسيط فعليك ألا تجبره على أكل شئ ما دون رغبته وأجعله يشاركك بنفسه في إعداد وجبة صحية حسب اختياره،كما يمكنك عرض فوائد الأكل الصحي وأضرار الآخر عليه.



ادمان الأجهزة الإلكترونية :

في ظل العصر الحديث والتطورات نجد أن التكنولوجيا نالت إعجاب الجميع حتى الأطفال أصبحوا يجدوا ملاذًا لهم فيها سواء بألعاب الفيديو أو مشاهدة شئ ما، مما يؤثر على سلامة صحة الطفل على كثير من الاتجاهات، فعلى الأباء ألا يعتمدوا على الأجهزة الذكية لإبقاء أبنائهم مشغولين، كما يجب دمج الأطفال بالعالم الخارجي بالاشتراك في الأنشطة وتعلم أمور جديدة طول الوقت، بالإضافة لضرورة تحديد وقت للعب على تلك الأجهزة .



عدم الرغبة في المذاكرة أو الدراسة :

يرغب الأطفال عادة في اللعب ولا يميلون لتحمل المسئولية والدراسة لذلك يجب التعامل معهم بذكاء وليس الإجبار، يجب عليك إشعاره بأنه وحده من يملك مستقبله وهو من سيحدد وضعه به، حاول وضع مغرايات حسب شخصيه ابنك لتحفزه على المذاكرة والتطلع .



كثرة الشكوى :

بعض الأطفال كثيري الشكوى والتذمر وتصل فى بعض الاحيان لدرجة البكاء المستمر على أبسط الأشياء، لحل تلك الأزمة يجب عدم تجاهله وإعطائه قدر أكبر من الاهتمام ومحاولة تعليمه كيفية حل مشاكله بنفسه، وتوضيح حجم الأمور الحقيقي له حتى لا يتوهم بكبر المشاكل.



الانطواء:

يلاحظ بعض الآباء والأمهات انعزال أبنائهم ورغبتهم في الانطواء مما يثير قلقهم، لكن أن يعلموا أن لكل طفل راحته الخاصة حسب شخصيته، فيجب أن تتقرب من الطفل وأن تفهم شخصيته ومن ثم بعد تلك محاولة دمجه مع العالم الخارجي حسب معرفتك بشخصيته دون اجبار.



الأبوة والأمومة .. حلم جميل يراود الكثير منا، لكنه يمكن أن يتحول لكابوس مخيف بسبب أخطاء التربية وعدم القدرة على التواصل والتفاهم مع الأبناء بالشكل الصحيح، فتربية الأطفال ليست بالأمر السهل يمر الوالدان خلال هذه الرحلة بتحديات كثيرة.ولكى يصلوا الآباء بأبنائهم لبر الأمان نعرض أشهر 10 مشاكل يواجهها الوالدين في تربية الأبناء وطرق التعامل معها وحلها بشكل جذرى ، حسب ما ذكره موقع "boldsky" :يعبر بعض الأطفال عن نوبات الغضب والاستياء وعدم الرضا عن اى أمر بالصراخ والبكاء الشديد.