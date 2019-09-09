رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يواصل جولاته بمدن القناة ومركز شباب بورفؤاد

واصل رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول جولاته بمدن القناة، كما التقي رئيس مركز شباب بورفؤاد ويعلن انضمامه في اطار جولات رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان بمدن القناة وبورسعيد للتعريف باللعبة ،ونشرها في كل المحافظات المصرية والبحث عن المواهب الشابة وخلق أجيال جديدة في كل ربوع مصر.



كما التقي أحمد سمير برئيس مركز شباب بورفؤاد أحمد الفحلة بصحبة وفد من الاتحاد مكون من المدير التنفيذي للاتحاد علي الفقي وعدد من أعضاء لجان الاتحاد الدكتور محمد ابراهيم والمستشار اسامة سيد و أحمد رسلان ومحمد محسن، وتناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فيديوهات تتعلق بطبيعة اللعبة وفنياتها، كما أثنى الحضور على اللعبة.



وأكد أحمد الفحلة رئيس مركز شباب بورفؤاد ان اللعبة ستعطي فرصة كبيرة لظهور مواهب عديدة من اللاعبين وتساعد الاندية في الاستثمار والحفاظ علي لاعبيهم وأكد سعادته بكون مركز شباب بور فؤاد سيكون من ضمن الفرق المشاركة في أول دوري مصري للميني فوتبول.



وتوجه الفحلة بالشكر للاتحاد المصري للميني فوتبول رئيسا وأعضاء على حرصهم على الاهتمام بمراكز الشباب مما سيعطي بالنفع الكبير.



وأكد أحمد سمير مع باقي الوفد سعادتهم بانضمام مركز شباب بورفؤاد لاتحاد الميني فوتبول مبديا سعادته وشكره الكبير بالنيابة عنه وعن الوفد المرافق لأحمد الفحلة والسادة الاعضاء عن حسن الاستقبال والحفاوة التي قابلوها.