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رياضة

منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:08 م
منتخب مصر ناشئات
منتخب مصر ناشئات كرة الطائرة
محمد رشاد
خسر منتخب ناشئات ااكرة الطائرة من نظيره البرازيلى بنتيجة 3 /0 فى إطار ختام منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، ليتأهل الى دور ال 16 كثالث المجموعة لملاقاة أمريكا .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : 26/24, 25/16, 25/19 .

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لترتيبها من الأول للخامس ثم تصعد الفرق الربعة الأولى لدور ال16 بحيث يلعب الول مع الرابع والثاني مع الثالث في هذا الدور الذي ترتبط فيه المجموعة الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة.

وتصعد الفرق الفائزة لدور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المهزوم حتى النهائي بينما تلعب باقي الفرق للترضية في باقي المراكز حتى السادس عشر.

وتلعب الفرق التي تحتل المركز الخامس في كل مجموعة على المراكز من 17 إلى 20 بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور
منتخب ناشئات كرة الطائرة يخسر من البرازيل 3-0 فى بطولة العالم .. صور

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