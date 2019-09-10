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الفيوم والمنيا على خريطة الاستثمار السياحى.. مع بداية أكتوبر.. قوانين هامة تحت قبة البرلمان..لجنة الإسكان تكشف مصير الايجار القديم..اللجنة الدينية تناقش 4 قوانين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي و عبد الرحمن سرحان
اقتراح برلماني لوضع الفيوم وبنى سويف والمنيا على خريطة الاستثمار السياحي
طلب احاطة بشأن استعدادات الاقصر لأستضافة عروض اوبرا عايدة
الجندى: اللجنة الدينية تناقش 4 قوانين هامة خلال دور الانعقاد الخامس
اسكان النواب تكشف مصير القانون حال عدم إقراره بدور الانعقاد الأخير

يفصلنا أقل من شهر عن انطلاق دور الأنعقاد الخامس والأخير بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وينتظر اللجان النوعية بالبرلمان العديد من القوانيين المهمة واجبه البت فى امرها، كذلك نواب البرلمان ينتظروا انطلاق دور الانعقاد ليدلى كل منهم بدلوه عبر طلبات الاحاطه والأقتراحات برغبة والأسئلة والمشاركة فى مناقشة القوانين.

فى البداية قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه مع انطلاق دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب فإن اللجنة الدينية بالبرلمان ستكون مع موعد مع مناقشة العديد من القوانين المهمة وكذلك طلبات الإحاطة.

وتابع شكرى الجندى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان هناك العديد من القوانين المهمة التى سيتم مناقشتها وهى، قانون من له حق عرض الفتوى فى مصر، قانون من له حق الظهور الإعلامي من رجال الدين للتحدث فى هذا الشأن، قانون تنظيم العمل داخل دار الإفتاء،وقانون تنظيم العمل بهيئة الفتوى المصرية.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، سيتم ايضا مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الهامة الخاصة بإجتماعات الأزهر الشريف، انشاء المعاهد الأزهرية وتجديدها، وطلبات الإحاطة الخاصة بالمساجد والزواية وتوفير الأئمة والعاملين بها.

ومن جانبه أكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أنه لم يتم التواصل بين الحكومة والبرلمان إلى الآن، لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه دور الانعقاد الخامس سوف يتم خلاله مناقشة أمر تعديل الإيجار القديم، والمقترحات المقدمة من النواب.

وقال "الحصي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن أي حديث عن تعديل قانون الايجار القديم في الوقت الحالي غير منطقي، لأن مجلس النواب يمر حاليًا بفترة إجاز’، تنتهي مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وعندها يبدأ البرلمان في فتح الباب أمام مناقشة أي قانون، ومنها قانون الإيجار القديم.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الكلمة النهائية في تعديل قانون الإيجار القديم للجلسة العامة، والتوجه الذي تذهب إليه الأغلبية البرلمانية.

وأكد النائب محمد الحصي أنه في حال عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس، فسيترك الأمر لأصحاب القانون وللمحاكم تقرر ما تراه مناسبًا من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يتم العمل بحكم المحكمة الدستورية حال عدم إقرار القانون.

وفى سياق اخر طالب النائب احمد أدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ونائبة محافظة الأقصر، ان المحافظة تنظر انطلاق حدث سياحى ضخم يتمثل فى عودة فعاليات "أوبرا عايدة" العالمية لساحة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى غربى الأقصر.

وأضاف احمد ادريس خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان عودة فعاليات "اوبرا عايدة" حدث مهم للغاية ويحضر إليه السائحين من كافة انحاء العالم، مطالبا المسئولين بالمحافظة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بداية من نظافة الشوارع حتى اماكن ترفية السائحين مثل كورنيش النيل بالأقصر.

وأكد عضو لجنة السياحة أنه سيتقدم بطلب احاطة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتصدر توصياتها للجهات المعنية بهذا الشأن.

ومن جانبه قال النائب مجدى بيومى أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه سيتقدم باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للوزارات المعنية بشأن محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا لإستغلالهم سياحيا.

وتابع مجدى بيومى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" الاقتراح يهدف وضع الفيوم وبنى سويف والمنيا على خريطة الاستثمار السياحى والتنشيط السياحى بالمعارض الدولية خارجيا، مؤكدا ان الثلاث محافظات يمتلكون العديد من المقومات السياحية.

وأكد أمين سر لجنة السياحة أن الاستثمار السياحى فى الثلاث محافظات المشار إليها سبقا يفتح الخير لأبناء هذه المحافظات وينشط السياحة الداخلية.

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