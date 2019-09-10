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رياضة

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم جنش
محمد رشاد
تحدث محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن علاقته بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ونادي أفيش البرتغالي وحقيقة دخوله في مفاوضات مع لاعبين من أجل انضمامهم للفريق الأبيض.

وقال جنش في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "التفاوض مع لاعبين للانضمام للزمالك واجب عليا، لولا الزمالك مكنش هيبقى في جنش".

وأوضح جنش: "أنا جزء من نادي الزمالك وأعمل ما في قدر استطاعتي لأساعد النادي، المهم افيد الزمالك الي نفسي اكمل فيه".

وأضاف جنش: "تفاوضت مع كهربا فعلًا علشان يلعب للزمالك، لكن حاليًا أنا مقدرش اتكلم معاه في المشكلة رغم اننا لسة على تواصل، في حاجات مش بتاعتي اني اتكلم فيها".

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