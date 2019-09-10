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مرأة

نسبة صادمة من أطفال المرحلة الإبتدائية مدخنون

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
تدخين الاطفال
تدخين الاطفال
آية التيجي
قال الدكتور ‎ ا.د ماجد زكري استاذ جراحة القلب والصدر بالقصر العيني، أن اكتشاف اورام الصدر والرئة في مراحله الأولى يؤدي إلى شفاء تام، ولأن الوقايه خير من العلاج.

وتابع زكري خلال القاءه كلمته في المؤتمر الاول لاورام الصدر في مصر، ان السبب الرئيسي في الاصابة باورام الرئة هو التدخين، حيث سيتم التعاون مع صندوق مكافحه التدخين والادمان للحمله للامتناع عن التدخين و خاصه في سن المدارس.

واشار زكري الى أن نسبة الاصابة باورام الرئة تصل الى ١١٪ من أطفال المرحلة الابتدائية مدخنين، مما ينذر بخطر كبير على شباب المستقبل، مضيفًا أنه يريد تعميم عدم التدخين بالأماكن العامة حتى لا يتم الإضرار بشخص المدخن ومن حوله.

‎وأضاف زكري إنه على كل مدخن أن يفكر مليون مرة قبل تدخين السجائر، و التي من الممكن أن تدمر الرئة والصحة بالكامل، مشيرًا إلى ضرورة إجراء أشعة مقطعية للأشخاص فوق الـ٦٠ عامًا حتى يطمئنوا على صحتهم بشكل دوري.

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