تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية في إصلاح هبوط أرضي وقع بأحد شوارع منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، إثر كسر بماسورة مياه، مما تسبب في ميل عقار مكون من 8 طوابق.



ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بحدوث هبوط أرضي أمام العقار رقم 45 بشارع الذهبي بمنطقة العطارين بحي وسط، ما تسبب في ميل العقار المذكور.



وانتقل مسئولو الحي وقوة من قسم شرطة العطارين وممثلو شركات المرافق إلى موقع البلاغ، وتبين حدوث هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة مياه وتصدع ويمل العقار المجاور له.



ون جانبه، أوضح العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه تم قطع المياه عن العقار وإصلاح الكسر، وجار إصلاح الهبوط وعرض العقار المائل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى خطورة الحادث.



وقال رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تقرر إخلاء العقار المتضرر من السكان دون المنقولات حفاظا على حياتهم.