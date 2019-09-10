ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الله يكذب إسرائيل : لا ضحايا فى استهداف طائرات العدو لمعسكر البوكمال

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
حزب الله يعلن مفاجأة
حزب الله يعلن مفاجأة تصفع إسرائيل
سمر صالح
ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في شرق سوريا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية".

ونقلت وحدة الإعلام عن مصدر أمني في سوريا قوله، إن "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين... كان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابدا خلافا لما روج له إعلام العدو"، مضيفةً أن "الواقعة حدثت في منطقة البوكمال".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق أن ضربات طائرات مجهولة أودت بحياة مقاتلين موالين لإيران وهاجمت مواقع ومستودعات أسلحة تابعة لهم في بلدة البوكمال قرب الحدود العراقية

وأكد مصدر أمني سوري في حديث مع "الميادين" أن "إسرائيل استخدمت أجواء الأردن بمساعدة الأمريكيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف، في قصف منطقة البوكمال شرقي سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يكشف حقيقة تعرض شرق بغداد لقصف إسرائيلي

المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية شرقي سوريا

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف لليفربول في شهر أغسطس.. فيديو

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

بدء استبدال التوك توك بالفان.. الحكومة تتواصل مع المصانع لتحويل خطوط إنتاجهم لسيارات

طارق سليمان: مينفعش أشيد بـ الشناوي في مباراة خسرها الأهلي 0-5.. فيديو

أصابتها بالذهول.. رد فعل نانسي عجرم على غناء طفلة من الهند لها.. شاهد

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

شاهد..جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز