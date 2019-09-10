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محافظات

تعرف على استعدادات تعليم الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
استعدادات مكثفة تشهدها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي الجديد، واستقبال ما يزيد على مليون طالب وطالبة بدءا من 11 سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، ضرورة تكثيف التواجد الميداني لجميع المسئولين المعنيين، للتأكد من تذليل أي عقبات تعيق العملية التعليمية بجميع مدارس المدينة.

ووجه محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والطالب والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى، والتأكد من سلامة وصيانة المباني التعليمية وأسوار المدارس.

وشدد على دور رؤساء الأحياء ومسئولي الطرق والنظافة في رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمدارس والتأكد من جودة الخدمات والمرافق الموجودة بالمدارس، وكذا رفع كفاءة ورصف الطرق المحيطة بالمدارس في جميع أنحاء الإسكندرية.

كما أكد أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تهاون تجاه أبنائنا قائلا: "جميعنا مسئولون ولن نسمح بأي تخاذل".

من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية انتهت من نظافة المدارس والمناطق المحيطة والمؤدية إليها، ورفع أي تراكمات لمخلفات القمامة، فضلا عن إزالة جميع الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية.

وأشار إلى التنسيق بين جميع الجهات من التعليم والأحياء والجهات المعنية وتشكيل لجان متابعة دورية للمرور على جميع المدارس المتواجدة بالمحافظة، ووضع خطة مرور للوقوف والإشراف على مستوى جميع أعمال الصيانة والتشجير والتنظيف التي تمت بالمدارس، على أن تقوم تلك اللجان بتوثيق الأعمال وإعداد التقارير اللازمة لذلك عقب الانتهاء من جميع الأعمال.

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