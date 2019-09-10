فيديوجراف| تسهيلات استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

تحرص وزارة النقل على تقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، ولهذا السبب قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل استخراج اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق.



تأتى هذه الإجراءات والتدابير تسهيلا وتيسيرا على الطلاب أثناء فترات الدراسة وجمهور الركاب كافة، ولتقديم أفضل خدمة لركاب هذا المرفق الحيوي والهام، والذى يعد وسيلة النقل الأكبر والأسرع داخل القاهرة الكبرى.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي إجراءات تسهيل استخراج اشتراك المترو التي طرحتها وزارة النقل.