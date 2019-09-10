إطلاق مبادرة اسأل الرئيس استعدادا لمؤتمر الشباب الثامن

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو للإعلان عن مبادرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب.



وعلقت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على الفيديو قائلة: "حرصًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب".



وتابعت الصفحة قائلة: "سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني Www.askthepresident.net".



وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:



الله يوفقه ويسعد خطاه

الرئيس البطل حفظك الله اينما كنت

يحيى السيسى وتحيا مصر

الله يديمك لمصر



يذكر أن الدورة الثامنة لمؤتمر الشباب تنطلق السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر، في قاعة المنارة للمؤتمرات في محافظة القاهرة.



