بكين تحث واشنطن على توفير بيئة عمل عادلة ومنصفة وغير تمييزية لشركاتها

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الثلاثاء/ الولايات المتحدة الأمريكية على وقف القمع غير المعقول بحق شركات صينية معينة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح اليوم حول سحب شركة (هواوي) دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مصادرة معدات لها- إن الحكومة الأمريكية أعادت مؤخرا مجموعة من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية المحتجزة بطريقة غير قانونية قبل عامين لشركة هواوي، ما يعد اعترافا بأن ممارسة الحكومة الأمريكية كانت عشوائية ومخالفة للقانون.



وأضافت أن الجانب الصيني يعارض بشدة استخدام الجانب الأمريكي سلطاته لقمع شركات صينية معينة، مؤكدة أن هذه الممارسة لا تستحق الاحترام وغير أخلاقية، وأنه يجب على الجانب الأمريكي الاستماع إلى صوت العقل من أشخاص بالدوائر المختلفة داخل الولايات المتحدة ووقف القمع غير المعقول بحق هذه الشركات، مع توفير بيئة عمل عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية للقيام بأنشطة أعمال عادية هناك.



وحول تصريح رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين "شيا زون أن" بأن أكثر من نصف الشركات الأعضاء تعتقد أن الصين لا تزال من الوجهات الاستثمارية الثلاث الأولى في تخطيطاتها الاستراتيجية على نطاق العالم، قالت يينغ إن وجهة نظر أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية واقعية للغاية، حيث إن قادة الصين أكدوا مرات عديدة أن التوسع والانفتاح في الصين تم إنجازهما، وإن المزيد والمزيد من الشركات الأجنبية استفادت من الجولة الجديدة من توسيع الانفتاح.



وأشارت يينغ إلى أن الصين ترحب دائما بالشركات الأجنبية لزيادة الاستثمار في الصين وتقاسم الفرص التي أتاحتها التنمية الصينية.