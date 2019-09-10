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أخبار البلد

وفد مركز الشئون الإسرائيلية واليهودية بكندا يشيد بجهود السيسي في تعزيز قيم التسامح والسلام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:13 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مركز الشئون الإسرائيلية واليهودية بكندا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اكد للوفد أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة ويفتح آفاقًا واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها".

وأضاف راضي أن أعضاء الوفد يشيدون بجهود الرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام، مما رسخ التعايش التاريخي المشترك بين الأديان على أرض مصر التي طالما مثلت نموذجًا يحتذى به في احتضان واستيعاب مختلف روافد الحضارة الإنسانية المتنوعة".

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