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مرأة

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:34 م
مايا دياب
مايا دياب
هاجر هانئ
ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب بإطلالة غريبة وغير تقليدية من خلال نشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أطلت مايا على متابعيها بملابس غريبة مرتدية فستان مزج بين اللون البيج والأسود الجلد واتسم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها، ونسقت معه قطعة تشبه الوشاح باللون الرمادى، كما ظهرت حافية القدمين.

ولفتت الأنظار ببعض الإكسسسوارات العصرية التى نسقتها مع إطلالتها الغريبة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

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