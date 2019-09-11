البحوث الإسلامية يوضح هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد وقت الكراهة

أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : "دخلت المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة هل أصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد أم الصلاة ممنوعة في هذا الوقت"؟.



ردت اللجنة قائلة: "صلاة النافلة في هذا التوقيت مكروهة لحديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ".



وتابعت: أما صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء فلا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب.