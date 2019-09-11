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ديني

البحوث الإسلامية يوضح هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد وقت الكراهة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:10 ص
ركعتي تحية المسجد
ركعتي تحية المسجد
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : "دخلت المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة هل أصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد أم الصلاة ممنوعة في هذا الوقت"؟.

ردت اللجنة قائلة: "صلاة النافلة في هذا التوقيت مكروهة لحديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ".

وتابعت: أما صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء فلا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب.

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