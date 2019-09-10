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رياضة

تعرف على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة السعودية وديا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:55 م
صدى البلد
ريهام بكير
يلتقي المنتخب الأولمبي، نظيره السعودي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء في لقائهما الثاني ودية على ستاد بتروسبورت ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

واستقر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار على التشكيل للمواجهة الثانية وجاء كالآتي:

عمر صلاح ، اأحمد رمضان، أسامة جلال، أحمد فتوح، عمار حمدي، أكرم توفيق، محمود مرعي، رمضان صبحي، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

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