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فن

من داخل غرفة العمليات.. حنان مطاوع تضع مولودتها الأولى

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:57 م
حنان مطاوع وزوجها
حنان مطاوع وزوجها
محمد نبيـل
وضعت الفنانة حنان مطاوع مولودتها الأولى "أماليا" من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد زواجها بثلاث سنوات.

ونشرت حنان صورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة:"من فتره قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكرة أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك"

حنان مطاوع شاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

كما تنتظر عرض فيلمها "يوم وليلة" مع أحمد الفيشاوى ودرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته المقبلة التاسعة، وفيلم "قابل للكسر" مع المخرج أحمد رشوان.

من داخل غرفة العمليات.. حنان مطاوع تضع مولودتها الأولى

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