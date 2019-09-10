آخرهن حنان مطاوع.. 3 فنانات حصلن على لقب ماما فى 2019

حصلت عدد من الفنانات على لقب ماما خلال عام 2019، حيث رزق بعضهن بأطفال للمرة الأولى، بينما قررن أخريات أن تكرر التجربة.



فى السطور التالية نرصد أبرز تلك الحالات:



حنان مطاوع

آخر الفنانات اللاتى حصلن على اللقب، بعدما وضعت مولودتها الأولى "أماليا" من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد زواجها بثلاث سنوات.



نشرت حنان صورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة: "من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكرة أماليا اسم مصري قديم فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".



نانسى عجرم

قررت نانسى عجرم هذا العام أن تكرر تجربة الأمومة للمرة الثالثة، بعد أن رزقت ليا، حيث أن لديها طفلتان هما ميلا وإيلا.



ويزو

فنانة مسرح مصر، خاضت تجربة الأمومة لأول مرة هذا العام، حيث أطلقت على مولودها الأول اسم إسماعيل.

