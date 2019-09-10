بيجيب لهم بزازات .. أردوغان يخصص ضابط مخابرات لخدمة الإخوان

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الرئيس التركي أردوغان خصص مستشارا له للعمل على خدمة جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، موضحا أن ياسين أقطاي ليس له علاقة بأي شيء في تركيا إلا خدمة جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « اقطاي هو ضابط من المخابرات التركية الذي يتواصل مع الإرهابية .. يفطر ويتغدى ويتعشى معاهم .. اللي بيحب يشتري بزازة لبنته ياسين أقطاي يشتريها له».



وأوضح أبوهاشم، أن رقم الهاتف الخاص باقطاي مع كل قيادات الإخوان بتركيا ويعمل على خدمتهم ليل نهار وبينهم صداقة كبيرة.