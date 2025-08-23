قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح اليوم "السبت"، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، ما أسفر عن غرق عدد من الطلاب، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين.

