وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح اليوم "السبت"، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، ما أسفر عن غرق عدد من الطلاب، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين.