تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف

في مبادرة تؤكد دعم الدولة للنماذج المشرفة من العمال ، تواصل وزير العمل محمد جبران ،اليوم السبت، هاتفيا ،مع «طارق محمد برس»، عامل مزلقان كوبري السادات بمدينة بني سويف، الذي خاطر بحياته لإنقاذ شاب حاول عبور القضبان، غير مكترث بخطورة الموقف، ووجه له الشكر والتقدير وقرر تقديم مكافأة مالية له بسبب إخلاصه وإتقانه في العمل.

وقال الوزير جبران، أن هذه الواقعة التي تم توثيقها بالفيديو، وانتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إشادات كبيرة من المتابعين الذين اعتبروا ما فعله «عم طارق» موقفًا بطوليًا يستحق التكريم، بعدما أنقذ حياة الشاب من موت محقق في اللحظة الأخيرة، يجعلنا نُثَمِّنُ هذه التضحية ،والموقف البطولي والذي يؤكد الاخلاص في العمل ، والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ الآخرين ، وأداء العمل بإتقان ، وهي صفات إجتمعت في هذا العامل المصري الأصيل الذي نضرب به المثل،ونموذج يحتذى به، في الانضباط والالتزام في العمل ، وهي قيم ومبادئ علينا الإشادة بها وترسيخها في عملنا اليومي ..