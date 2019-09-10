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تنسيقية الأحزاب: السيسي يستمع إلى نبض الشارع في مؤتمرات الشباب.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:03 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال محمد موسى المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمرات الشباب منصة حوار حول كافة القضايا بشكل جاد وموضوعي.

وأضاف محمد موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس السيسي يستمع إلى نبض الشارع ورؤية الشباب في مختلف القضايا وهذا ما شهدناه في جلسة محاكاة الدولة المصرية في المؤتمر الوطني السابع للشباب الماضي.

وتابع محمد موسى:" جلسة اسأل الرئيس هي احد منتجات مؤتمرات الشباب الدورية، ويمكن لأي مواطن أن يرسل سؤال إلى رئيس الجمهورية ويجب عليه الرئيس، وهناك حالة تفاعل بين القيادة السياسية والشعب المصري".

وأكمل محمد موسى:" مؤتمرات الشباب وتوصيات المؤتمرات يتم التعامل معها على محمل الجد، ونحن نعيد صياغة الدولة المصرية بشكل كامل ومصر تبني تجربتها الرائدة، ونحاول أن نبني حالة الحوار عبر مؤتمرات الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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