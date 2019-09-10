برلماني يحذر: 95% من أدوية السوشيال ميديا إنتاج مصانع بئر السلم

قال الدكتور عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،إن هناك أماكن محددة لبيع الادوية والخروج عنها يعتبر بابا خلفيا لبيع أدوية من انتاج مصانع "بير السلم".



وأضاف عصام القاضى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أماكن بيع الادوية مجهولة المصدر وهذا أمر شديد الخطورة على الصحة العامة، لافتا إلى أن الأدوية المغشوشة والتى تباع عبر الفيس بوك 95% مهربة أو تم اعدادها وانتاجها بمصانع "بئر السلم".



وأيد عضو لجنة الصحة إعلان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن تقديم مشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض الأسواق.