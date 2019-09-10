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رياضة

تشيلسي يقترب من التعاقد مع نجم الجزائر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:48 م
تشيلسي
تشيلسي
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي اقترب من التعاقد مع الجزائري يوسف عطال الظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي في الميركاتو الشتوي القادم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن نادي تشيلسي رصد مبلغ 35 مليون يورو للتعاقد مع عطال في يناير المقبل ، وذلك في حال تم رفع الحظر عن النادي اللندني من التعاقدات.

يذكر أن نادي تشيلسي قد تم منعه من إتمام أي تعاقدات، وذلك لفترتي انتقالات، بسبب مخالفة النادي للوائح الفيفا فيما يخص التعاقد مع اللاعبين الصغار.

وأضافت الصحيفة أن فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز مقتنع بقدرات عطال، ويرغب في التعاقد معه في أقرب وقت.

وشارك عطال مع ناديه نيس في 29 مباراة الموسم الماضي ، كما ساهم في فوز بلاده الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 .

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