تعرف على أسعار هواتف iphone الجديدة .. تخفيضات بالجملة

فجرت شركة آبل الأمريكية مفاجأة كبرى لعشاقها حول العالم بعد الكشف عن أحدث هواتفها لـ 2019، وهو iphone 11 بثلاثة إصدارات مختلفة، وبالطبع ساهم ذلك فى تخفيض أسعار الإصدارات السابقة.



ونستعرض فيما يلى أسعار هواتف آيفون :



iphone 11 مقابل 699 دولارا



iPhone 11 Pro مقابل 1000 دولارا



iPhone 11 Pro Max مقابل 1099 دولارا



iphone 8 مقابل 450 دولارا



iphone xr مقابل 599 دولارا