اخبار الرياضة.. الجبلاية تفتح النار على تجاوزات لقاء الزمالك وبيراميدز.. تغريم الزمالك 350 ألفا.. والفيفا يعوض الأهلي

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :- شهد الاستديو التحليلي بقناة "أون سبورت" موقفا طريفا جمع بين أساطير الكرة المصرية حازم إمام وعماد متعب، وذلك خلال تحليل مباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي.- هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، لاعبه السابق، أحمد الشناوي، مؤكدا أنه "نصب" على الفريق، بعد أن استلم 10 ملايين جنيه، مقدم عقده من الزمالك وهو ما يزيد على 500 ألف يورو.- أثار الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للأهلي، حالة من الجدل خلال مباراة ديبورتيفو لاكورونيا والباسيتي، التي أقيمت مساء السبت الماضي، في منافسات الأسبوع الـ4 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية.- تلقت إدارة النادي الأهلي كتابة اليوم ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017.- كشف رينيه فايلر المدرب الفني الجديد للأهلي، كواليس مفاوضات الأهلي معه لتوليه مهمة تدريب الفريق، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.