مدرب منتخب مصر الجديد.. الترشيحات تتزايد والترقب يتحول لسخرية

مزحة أطلقها اللاعب السابق لمنتخب مصر حول تأخر الإعلان عن اسم منتخب مصر الجديد، وزيادة قائمة الترشيحات غير الرسمية، والتي ضمت ميدو وإيهاب جلال وحسام حسن إلى جانب حسام البدري وحسن شحاتة.



إبراهيم سعيد كتب على تويتر "والله أفضل حاجه عشان نخلص من وجع الدماغ ده كل الأسماء المرشحة يبقوا في الجهاز الفني

وكل واحد ياخد ماتش واللي يخسر يقدم استقالته لحد مايفضل واحد منهم".







ولقيت تغريدة إبراهيم سعيد ردود فعل ساخرة من متابعي تويتر، بينما ضمت الردود انتقادات لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بسبب تأخير الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلفا للمكسيكي خافير أجيري .



وردا على كل التعليقات التي تناولت الأمر بشكل ساخر تابع إبراهيم سعيد "عندكم اقتراح تاني .. مستعد نتناقش فيه ".



وفتح طول الفترة الزمنية لاختيار المدرب الجديد لمنتخب مصر، بابا لتصريحات من المدربين المحليين الذي يحاولين تسويق أنفسهم لتدريب المنتخب ومنهم علاء عبد العال الذي عرض نفسه على اتحاد الكرة من خلال تصريحات صحفية، قال فيها انه ليس أقل من الأسماء المرشحة وأن له نتائج مميزة مع الفرق التي تولى تدريبها وأدى مباريات هامة أمام فرق كبيرة .



وانتشرت أخبار غير مؤكدة مؤخرا حول انهاء اتحاد الكرة اتفاقه مع إيهاب جلال المدرب الحالي للمصري البورسعيد حول مهمة تدريب منتخب مصر لكنها لم تتأكد بشكل نهائي .



وعلقت صفحة "من قلب الكورفا" على تلك الأنباء قائلة "كلمة صغيرة بما ان تقريبا #إيهاب_جلال حيبقى هو مدرب #منتخب_مصر خصوصا بعد الكلام عن انه مش معترض على الاسماء الجهاز المعاون اللي اتحاد الكورة عرضها ...مع كل احترامي لامكانياته الفنية...اتمنى انه ميبقاش سولسكاير الكورة المصرية .



بينما رد مستخدم يدعى إيهاب عمر "الناس بتتريق على ايهاب جلال و في ناس بتقولك منتخب مصر محتاج مواصفات تانيه خالص.. اولا اجيري ابو شروط تانيه عملك ايه .. ثانيا مدرب منتخب اسبانيا بجلالة قدره مورينو ممسكش اي فريق قبل تدريب المنتخب .. إيهاب جلال اختيار موفق ".



وبين القبول والرفض لإيهاب جلال لكنه لم يتأكد بعد توليه للمنتخب ولم تُستبعد أيضا الأسماء الأخرى والتي كان أقربها حسام البدري وحسام حسن .