ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فهمي يتعرض لمقلب من أحد أصدقائه.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:33 ص
احمد فهمى
احمد فهمى
القسم الميدانى
نشر الفنان أحمد فهمي فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلّق أحمد فهمي على الفيديو قائلاً "الله ينتقم منك يا درويش".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي أحمد فهمي، حيث جاءت التعليقات كالآتى: "مش قادر هموت من الضحك - مفيش اقوى من كده - بتخضه ليه ياعم".

وبدأ الفنانان أحمد فهمى وهنا الزاهد فى إرسال دعوات حفل زفافهما قبل أيام إلى الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.

 

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. حنان مطاوع ترزق بطفلتها الأولى.. وزواج هنا الزاهد وأحمد فهمى غداَ

الليلة.. زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

مفاجأة.. المايونيز يعالج العقم ويساعد على الإنجاب

نحات ولا يفهم سياسة.. قيادي إخواني ينقلب على محمد ناصر.. فيديو

خاويها علشان أفرح فيكى.. مى كساب تهنئ حنان مطاوع على مولودتها الأولى

شاهد .. موقف محرج بين حازم إمام وعماد متعب على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى