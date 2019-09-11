أحمد فهمي يتعرض لمقلب من أحد أصدقائه.. شاهد





نشر الفنان أحمد فهمي فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".وعلّق أحمد فهمي على الفيديو قائلاً "الله ينتقم منك يا درويش".وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي أحمد فهمي، حيث جاءت التعليقات كالآتى: "مش قادر هموت من الضحك - مفيش اقوى من كده - بتخضه ليه ياعم".وبدأ الفنانان أحمد فهمى وهنا الزاهد فى إرسال دعوات حفل زفافهما قبل أيام إلى الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.