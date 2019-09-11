آية عبد الرؤوف تطرح أغنية مكدبش عليك.. فيديو

طرحت الفنانة آية عبد الرؤوف، أغنية جديدة لها بعنوان "مكدبش عليك"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على يوتيوب.





وتقول كلمات أغنية آية عبد الرؤوف الجديدة "مكدبش عليك": "مكدبش عليك .. بتمنى ياريت لو ترجع تانى فى يوم ايامك .. مكدبش عليك .. ايوه انا حنيت لو قلبى بينطق كان قالهالك .. بسكت ويجى وقت فجأءه ببقى بموت .. معقول حبيبى تبقى جمبى مس موجود .. ارجعلى بس تانى لو بأى شروط .. بعدك وجعنى فلبى حالى مش مظبوط".



