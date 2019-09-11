روسيا تعلق على إقالة بولتون

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء إن موسكو لا تتوقع أن تتحسن علاقاتها فجأة مع واشنطن بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.



وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأمريكية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.



وقال ريابكوف إن مثل هذه التغييرات لم تسفر عن تطبيع العلاقات في الماضي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن تقدمه بطلب إلى بولتون لتقديم استقالته من منصبه، باعتباره غير مرغوب فيه هذه المرحلة، وهو ما نفاه بولتون.