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أخبار العالم

نتنياهو يهدد بمحاربة حماس.. وصافرات الآنذار تدوى فى إسرائيل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
نتنياهو يهدد بمحاربة
نتنياهو يهدد بمحاربة حماس
سمر صالح
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" برد قاس على إطلاق صورايخ على عسقلان وأسدود في نفس الوقت التي دوت فيه صافرات الإنذار فى مستوطنات إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه قال في رسالة لـ"حماس": "انتظروا".

وكانت اسرائيل قد اعلنت عن سقوط 3 صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنات "غلاف غزة".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلي ان المقاومة اطلقت 5 صواريخ على اسدود وعسقلان ومستوطنات" غلاف غزة"، فيما تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض صاروخين.

وأكدت ان صافرات الانذار دوت في أسدود وعسقلان والمجلس الإقليمي لساحل عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة"، فيما هرع المستوطنون للملاجئ.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في مستوطنة "أشكلون" وكذلك أسدود، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يشارك في حفل لحزب الليكود.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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