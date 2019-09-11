هل يتسبب شيكابالا في أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة قبل السوبر .. تفاصيل

عل هامش احتفالات الزمالك بتتويجه ببطولة كأس مصر بعد مباراة رائعة للفريق أمام بيراميدز في نهائي البطولة، تمكن من إنهائها لصالحه بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، فاجأ اتحاد الكرة نادي الزمالك بتغريم شيكابالا قائد الفريق 50 ألف جنيه.



وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف، اجتمعت بالأمس لبحث المخالفات التي شابت مباراة نهائي الكاس وخلصت الى بعض القرارات، كان أهمها تغريم نادي الزمالك مبلغا وقدره مائة ألف جنيه، لـ قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة وسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.



كما قررت اللجنة معاقبة قائد الفريق شيكابالا مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه لـ قيامه بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح والقيم الرياضية.



وأثارت عقوبة شيكابالا مخاوف جماهير الزمالك من تصعيد الأمر وتدخل النادي الأهلي لتحريك العقوبة نحو الإيقاف قبل مباراة السوبر المزمع اقامتها بين الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر القادم باستاد برج العرب.



ورفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية، عقوبة شيكابالا معلقا " لو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة عاقبت شيكابالا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فكيف لنا أن نتعامل معهم مستقبلا".



ودافع عن شيكابالا قائلا إن اللاعب لم يقم بتوجيه أي سباب أو إشارات لأحد، ولم يتلفظ بأي شيء خارج، واللاعب لم يقم بتوجيه أي إهانة لجماهير الأهلي"، وبرر مرتضى العقوبة الموقعة على قائد الفريق قائلا "الأهلي خائف من شيكابالا لذلك يريدون إيقافه"



شيكابالا نفسه اختار الدفاع عن نفسه عبر حسابه على تويتر برسالة مطولة أوضح خلالها نبذه للتعصب وبراءته من توجيه إهانات لجماهير الأهلي، كما تمنى عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى".



جدير بالذكر أن اتحاد الكرة عاقب ثلاثي بيراميدز أحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر بـ 30 ألف جنيه لكل لاعب بسبب مخالفات في المباراة، كما وجها تحذيرا للجهاز الإداري لنادي الزمالك بسبب دخول أرضية الملعب عقب كل هدف.