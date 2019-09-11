ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لصوص يحاولون تفجير ماكينة صراف آلي بالبنزين.. شاهد ماذا حدث

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية مؤخرًا لقطات مصورة ترصد محاولة مجموعة من اللصوص تفجير ماكينة صراف آلي باستخدام البنزين قبل أن يقوموا بعدة محاولات لتحطيمها باستخدام "عتلة" على مدار 15 دقيقة، لكن لسوء حظهم لم تكن النتيجة في صالحهم إطلاقًا، حيث باءت كافة محاولاتهم بالفشل الذريع، ولم يتمكنوا في نهاية المطاف من اختراق ماكينة الصراف الآلي.

وفي بداية هذه اللقطات، التي سجلتها كاميرا مراقبة، يظهر أحد اللصوص وهو يقوم بسكب البنزين على ماكينة النقود قبل أن يشعل النيران حولها، لكن لم يمر وقت طويل حتى اضطر اللصوص إلى إخماد النيران بعد أن فشلت هذه المحاولة لتفجير الماكينة الموجودة خارج محل تجاري يقع بالقرب من مدينة "بورتسموث" البريطانية.

وبعد ذلك حاول اللصوص تحطيم الماكينة باستخدام "العتلة"، لكن دون جدوى.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المسئولة عن المحل التجاري الذي وقعت محاولة السرقة على مقربة منه، قولها إن تلك المحاولة حدثت في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، وأن العصابة كانت مكونة من 5 أشخاص، وهو ما تبين من خلال تسجيلات كاميرا المراقبة الخاصة بالمتجر.

وأظهرت صورة نشرتها الصحيفة البريطانية حجم الدمار الذي لحق بماكينة الصراف الآلي. وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في الواقعة.


لصوص يحاولون تفجير ماكينة صراف آلي بالبنزين.. شاهد ماذا حدث

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط طالب جامعى حاول سرقة ماكينة صراف آلى بالإسكندرية

ترشيحاتنا

سوبر هاتريك رونالدو يزيح روبي كين من عرش هدافين تصفيات اليورو

أحمد نبيل يكشف سبب استبعاده من ثلاثي أضواء المسرح.. فيديو

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

مهن الفنانين قبل التمثيل قصص كفاح ونجاح.. سامح حسين نقاش.. والفخرانى وفهمى أطباء.. وليلى عز العرب من البنوك للفن.. ونشوى مصطفى كاشير وصانعة وجبات جاهزة

بعد استهداف نتنياهو بـ 5 صواريخ.. صحف إسرائيل تكشف السبب

جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو