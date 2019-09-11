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أخبار العالم

إيران: لن نجرى محادثات مع واشنطن قبل تخليها عن سياسة الضغط الاقتصادي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مجيد تخت روانجي مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه لا مجال لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتخلى عن سياسة الضغط الاقتصادي على طهران.
وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ـ في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز عربية " ـ إن مغادرة جون بولتون الإدارة الأمريكية لن يدفع طهران لإعادة النظر في احتمال إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن ، أمس الثلاثاء، عن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من منصبه، موضحا أنه سيعين مستشارا جديدا الأسبوع المقبل.

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