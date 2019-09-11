فيلم لدار الإفتاء يكشف تحريف الجماعات المتطرفة للسيرة النبوية.. فيديو

ذكرت دار الإفتاء، أن من أبشع نتائج ظهور التيارات المنحرفة والجماعات الإرهابية فى أمتنا الإسلامية؛ تحريف المعانى الشرعية وتلبيس الحق بالباطل والقول بغير علم على الله ورسوله.





وأضافت في فيديو موشن عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك تحت عنوان: "كشف تحريف المتطرفين للسيرة النبوية" أن "ظهر ذلك جليًا واضحًا فى جرأة التيارات المنحرفة على سيرة النبى -صلى الله عليه وسلم- التى تمثل مظهرًا للرحمة الإلهية وعنوان سماحة هذا الدين العظيم فنسبوا فكرهم التكفيرى وعملهم السرى وممارسات الاغتيال واستحلال دماء الأبرياء والخروج على نظام الدولة إلى سيرة النبى صلى الله عليه تحت مزاعم باطلة بأنهم يعملون من خلال خصائص المرحلة المكية أو المدنية تلك المنهجية المنحرفة لتيارات الضلال باطلة بإجماع الأئمة".



