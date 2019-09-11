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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي محذرا نتنياهو: احتلال الغور يدمر حل الدولتين

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:25 ص
السلمي
السلمي
محمد علي
أعرب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية لرئيس وزراء إسرائيل بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة 1967، وفق ما أفادت به صحيفة الرياض السعودية.

أكد السلمي أن تصريحاته بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات القادمة، مرفوضة وتمثل تهديدًا خطيرًا للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين.

وحمل رئيس البرلمان العربي، حكومة الإحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

وطالب السلمي المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد الاحتلال لوقف سياسته التوسعية.

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