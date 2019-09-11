برلمانية تتساءل عن توقف برنامج طلاء واجهات المباني

صرّحت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأن هناك تكليفا رئاسيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن طلاء واجهات البنايات في مصر، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلا من ذلك “المشهد غير الحضاري المنتشر”، الذي بناء عليه ألزم رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بتنفيذ برنامج صارم لطلاء واجهات البنايات، في خطوة تهدف إلى القضاء على مشاهد البنايات غير المتناسقة خاصّة في المناطق القريبة من المتاحف والمزارات السياحيّة.





وأردفت عضو البرلمان، أنه رغم وعود الحكومة بأنها سوف تنهي الصورة “غير الحضارية” في بعض المناطق خلال مهلة محددة، إلا أن هذا لم يحدث.





وأشارت إلى أنه منذ أن صدر القرار الرئاسي بتجميل عقارات وميادين وشوراع المحروسة، وإلى الآن لم يتم تنفيذ طلاء الا بضع عقارات وفقط، بجانب تصويرها فى وسائل الاعلام وفقط، ثم توقف الأمر وظلت العقارات كما هي ولم يتم تنفيذ باقى الاوامر الرئاسية بطلاء عمارات وميادين المحروسة.



